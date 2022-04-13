Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму

Накануне в Мариуполе сдались в плен более тысячи морских пехотинцев ВСУ. Среди них был и тот самый офицер НАТО, писавший об осаде "Азовстали" в социальных сетях.

Его зовут Эйден Аслин, он - уроженец Ноттингема. Молодой человек уже имеет опыт участия в военных конфликтах. Ранее его видели в Сирии среди курдских боевиков. Как сообщает КП, на Украину британца привела не нажива, а любовь. Он встречался с девушкой из Николаева.

Аслин в социальных сетях активно рассказывал об осаде завода, где он оказался вместе с бойцами нацотрядов Украины. Он писал, что на 48-й день у ВСУ не осталось оружия и провизии, и они сдались русским. А в плену он рассказывал, что не знал о возможности сдаться.

Ранее Аслин звонил маме и рассказывал о тяжёлом положении на заводе. Теперь боевик через неё же просит пожалеть его. Таблоиды Великобритании напоминают, что на наёмников Конвенция о военнопленных не распространяется.

Может это и есть тот самый офицер НАТО, о котором так долго говорили? Ответил на этот вопрос его младший брат Натан Вуд, который заявил, что Эйден имеет двойное гражданство и служит в ВСУ уже 4 года. Как и мама "боевика", он просит относиться к нему гуманно.