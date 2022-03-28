Путин дал три дня на изменение валюты платежей за газ на рубли

Президент Владимир Путин дал три дня — до 31 марта — на написание доклада от Банка России, "Газпрома" и кабинета министров об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа. Путин заявил об этом во время совещания с членами правительства России.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль", — говорится на сайте Кремля.

Россия является крупнейшим в мире экспортёром газа, по информации ОПЕК, объём продаваемого ресурса составляет почти 200 млрд кубометров в год. Одновременно с этим продажа углеводородов — основной источник дохода РФ извне. Европа же закупает у России практически 75% экспортного объёма.