Под санкциями оказались топ-менеджеры крупных российских компаний

Евросоюз расширил санкционный список по Украине. Теперь наложены ограничения, в том числе на ряд руководителей российских компаний, сообщает РИА Новости.

Так, в перечень попали председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, председатель совета директоров "Русагро" Вадим Мошкович, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, гендиректор VK Владимир Кириенко, глава "Роснано" Сергей Куликов и другие.

Премьер-министр Италии Марио Драги объяснил, надолго ли ЕС ввёл санкции против России. По его словам, России не скоро удастся избавиться от экономических санкций. Премьер-министр призвал итальянцев приготовится к тому, что Европа не будет менять намеченного курса. Для граждан Италии антироссийские санкции будут "посильными".

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада ввели против Москвы многочисленные ограничительные меры. Многие крупные компании стали закрывать или приостановили свой бизнес в РФ.

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