Сенатор РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал Pravda.Ru решение президента Украины Владимира Зеленского создать "антипутинскую коалицию" западных стран.
"Это уже агония. Вместо каких-то конкретных действий по защите Украины сейчас Зеленский придумывает какие-то новые идеи. Антироссийская коалиция складывалась и во времена СССР и особенно после разрушения Советского Союза за счет абсолютно мерзкой позиции США и НАТО. Так что сделать нечто большее по призыву Зеленского уже, в принципе, невозможно", — заявил Цеков.
По словам сенатора, заявлениями об "антипутинской коалиции" президент Украины пытается поднять боевой дух украинцев.
"Ничего не стоят эти заявления. Зеленский просто имитирует какую-то бурную деятельность, занимается поднятием боевого духа на словах. Но что-то пыл немножко спадать начинает", — отметил собеседник издания.
Он опроверг утверждения руководства Украины о том, что Россия начала войну.
"Мы начали не войну, а спецоперацию по демилитаризации Украины. Это операция по освобождению Украины от нацистов, фашистов, бандитов, коррупционеров, от антироссийских и антиукраинских сил. Надеюсь, что армия РФ очень быстро закончит эту спецоперацию. Судя по всему, особого сопротивления нет", — сказал Цеков.
Ранее Зеленский заявил, что ведет переговоры с лидерами западных стран о создании антипутинской коалиции.
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