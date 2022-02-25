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Автор Игорь Рябов

Сенатор Цеков оценил планы Зеленского создать "антипутинскую коалицию"

Политика

Сенатор РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал Pravda.Ru решение президента Украины Владимира Зеленского создать "антипутинскую коалицию" западных стран.

Сенатор Цеков оценил планы Зеленского создать "антипутинскую коалицию"

"Это уже агония. Вместо каких-то конкретных действий по защите Украины сейчас Зеленский придумывает какие-то новые идеи. Антироссийская коалиция складывалась и во времена СССР и особенно после разрушения Советского Союза за счет абсолютно мерзкой позиции США и НАТО. Так что сделать нечто большее по призыву Зеленского уже, в принципе, невозможно", — заявил Цеков.

По словам сенатора, заявлениями об "антипутинской коалиции" президент Украины пытается поднять боевой дух украинцев.

"Ничего не стоят эти заявления. Зеленский просто имитирует какую-то бурную деятельность, занимается поднятием боевого духа на словах. Но что-то пыл немножко спадать начинает", — отметил собеседник издания.

Он опроверг утверждения руководства Украины о том, что Россия начала войну.

"Мы начали не войну, а спецоперацию по демилитаризации Украины. Это операция по освобождению Украины от нацистов, фашистов, бандитов, коррупционеров, от антироссийских и антиукраинских сил. Надеюсь, что армия РФ очень быстро закончит эту спецоперацию. Судя по всему, особого сопротивления нет", — сказал Цеков.

Ранее Зеленский заявил, что ведет переговоры с лидерами западных стран о создании антипутинской коалиции.

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Срочно | Спецоперация России на Украине | Принуждение к миру | Денацификация и демилитаризация
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы украина сергей цеков владимир зеленский
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