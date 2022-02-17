Москва Лондону: "убедите нас, что Британия не планирует нападать на Россию"

На фоне потока дезинформации со стороны стран Запада о якобы готовящемся российском вторжении на Украину официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила Лондон предоставить доказательства того, что он не планирует нападать на российскую территорию.

"Еще раз, особенно для Лондона: получите сообщение. Мы не в первый раз говорим, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. Но некоторые страны должны дать объяснения. С ними все не так очевидно", - заявила Захарова во время брифинга в МИД.

Она предложила Великобритании доказать, что Лондон ни на кого не пытается напасть, напомнив о налете британского эсминца на российские территориальные воды в Черном море в прошлом году.

"Это произошло в июне 2021 года, но теперь у нас есть постоянное чувство: возможно, Великобритания хочет напасть на нас. Возможно, это была репетиция, - предположила дипломат. - Убедите нас, миссис Трасс, что Великобритания не планирует нападать на Россию".

Напомним, 23 июня британский эсминец HMS Defender углубился на 3 километра на российскую территорию недалеко от Крыма и покинул этот район после того, как ВМФ России открыл предупредительный огонь.

Москва расценила маневр судна как "вопиющее нарушение" Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвала Лондон тщательно расследовать действия своего корабля.

Сейчас же новый глава МД Британии Лиз Трасс заявляет со ссылкой на данные разведки, что российское вторжение на Украину остается "неизбежным" и "весьма вероятным".