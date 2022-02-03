Российская журналистка Милашина намерена покинуть РФ из-за угроз Кадырова

Сотрудница "Новой газеты" Елена Милашина, которую глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористом, выразила желание временно покинуть Россию в связи с угрозами, сообщает ТАСС.

"На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я уже их послушаю, хотя мне это очень не нравится", — сказала журналистка.

Она заявила, что планирует продолжать свою работу и выразила уверенность в том, что "выпад" Кадырова в её сторону связан с оказанием помощи семье экс-судьи Сайди Янгулбаева.

"[Глава Чечни] считает, что Янгулбаевы — это террористы, и те, кто оказывает им помощь, <…> в понятии Кадырова террористы", — указала Милашина.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал задержать руководителя "Комитета против пыток"* (признан иноагентом на территории Российской Федерации) Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

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