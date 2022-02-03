Власти Чечни объяснили угрозы депутата убить семью Янгулбаевых

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев обвинил семью Янгулбаевых в пропаганде терроризма и экстремизме. По словам политика, эти люди действуют против России.

Как рассказал министр, Янгулбаевы заявляли, что республику оккупировали российские власти, а также угрожали народам нашей страны. По информации Дудаева, члены данной семьи атаковали бывших правоохранителей. Также он выразил недоумение из-за комментариев российских депутатов, которые призвали Генпрокуратуру проверить высказывания коллеги Адама Делимханова. Политик написал в соцсетях, что будет преследовать Янгулбаевых, пока не отрежет им головы.

"Анализируйте действия этой семьи, которая призывала "расчленить" страну и уничтожить ваш народ тоже. В связи с данными обстоятельствами такое выступление Адама Делимханова оправданно", — сказал Дудаев в интервью РИА Новости.

Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров потребовал вернуть в РФ родственников бывшего судьи Сайди Янгулбаева. Их накажут, а в случае сопротивления уничтожат, подчеркнул глава республики.

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