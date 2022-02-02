Кадыров: «Приютившие» Янгулбаевых страны должны их вернуть

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть в Россию уехавших из страны членов семьи экс-судьи Янгулбаева. В ходе прямого эфира он обратился к странам, в которых нашли прибежище Янгулбаевы, сообщает "Царьград".

По словам политика, "приютившие" эту семью могут не ждать благодарностей.

"Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют", — заявил Кадыров.

По его словам, членам семьи Янгулбаевых лучше вернуться в Россию.

Ранее глава Чечни заявил, что бывший судья Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаев является "воплощением предательства".

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