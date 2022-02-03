Мурадов намекнул США: вас может не стать на карте мира

Вице-премьер — постпред республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов тонко намекнул США на возможность их исчезновения с карты мира. Для наглядности он обратился к истории российского флота в Крыму.

"Требование вывести войска РФ из Крыма равнозначно предложению об отмене создания США", — заявил Муратов в интервью ТАСС.

Политик напомнил "всем заинтересованным сторонам", что ВМФ России встал на якорь на полуострове приблизительно одновременно с "рождением государства Соединённые Штаты Америки".

На основании этого исторического факта Мурадов посоветовал американцам перестать требовать от Москвы "отвести свои войска от границы с Украиной" и "вернуть" Крым Киеву.

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