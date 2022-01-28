Профессор Сафонов оценил указ Путина об индексации пенсий на 8,6%

Сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, профессор Александр Сафонов рассказал, что думает по поводу подписанного сегодня, 28 января, президентом Владимиром Путиным указа об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году.

Эксперт в разговоре с RT напомнил о высокой уровне инфляции в 2021 году, который и послужил причиной для увеличения индексации именно настолько, хотя первоначально планировалось проиндексировать пенсии на 5,9%.

Профессор напомнил, что пенсионеры — это самая незащищённая категория общества, по которой инфляция "бьёт" сильнее всего, ведь чаще всего у них нет иных источников дохода помимо пенсии.

"Вопрос стоит не только с точки зрения роста доходов и увеличения реальной покупательной способности лиц пенсионного возраста, которые в большей степени не защищены от инфляции, потому что значительная часть их не может продолжать трудовую деятельность", — рассказал специалист.

Сафонов напомнил, что благодаря возросшим доходам пенсионеров в экономику поступит больше средств, что, в свою очередь, положительно скажется на экономическом развитии в 2022 году.

Ранее 28 января стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал указ, касающийся индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Соответствующий закон был одобрен Совфедом 26 января.

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