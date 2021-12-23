Путин объяснил, почему не падают цены на газ в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с газом, которые европейцы создали сами себе, должны ими и решаться.

Лидер страны посоветовал потребителям российского газа в Европе, которые получают его транзитом, обратиться в соответствующие инстанции с вопросом о высокой цене на "голубое топливо".

"Реверсные и аверсные поставки газа — новые термины. Привыкаем. Германия качает газ на Украину через Польшу в реверсном режиме, аверсные прокачки (в ЕС) по этой же трубе невозможны и поэтому цены на газ в ЕС не падают", — сказал глава государства на большой пресс-конференции.

По словам Путина, "Газпром" не бронирует поставки по газопроводу "Ямал-Европа", поскольку нет заявок от стран Европы.