Мария Бутина в куклы не наигралась или по Штатам ностальгирует?

Мария Бутина, после освобождения из американской тюрьмы успевшая побыть и правозащитницей, и журналистом, и общественным деятелем, на данный момент является депутатом Госдумы.

Причём её туда никто не выбирал — она "проскочила" по партийным спискам. "Пострадавшей от американского произвола" активистке место ступил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

И вот теперь, став политиком, Мария Бутина борется "со всем американским", ратуя "за родное, российское". Не успели улечься страсти из-за Санта-Клауса, которого она предлагала изгнать из России, заменив на Деда Мороза, как парламентарий занялась новым, "по настоящему важным делом": предложила ввести стандарты для производства детских кукол.

О чём сообщила в своём Телеграм-канале.

Что именно сподвигло Бутину на борьбу с Барби — мультикультурализм и прочее разнообразие, детских игрушек на Западе (там, к слову, Барби теперь "на любой вкус: разных рас, с разноцветными волосами, признаками ЛГБТ и даже с видимой инвалидностью) или искреннее желание защитить детей от пропаганды? Пока непонятно.

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