Эксперт прокомментировал утверждение нового перечня районов Крайнего Север

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк оценил решение правительства об утверждении обновлённого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

По словам Данюка, предыдущий перечень составляли ещё в начале 1990-х годов, и с тех пор административно-территориальное деление в России существенно изменилось.

Он обратил внимание на то, что в соцсетях и СМИ получила распространение фейковая информация о том, что президент России Владимир Путин якобы отменяет определённым территориям северные надбавки к зарплате и льготы.

"Все территории, которые входили в перечень, они сохранены, и люди будут продолжать иметь возможность получать определённую социальную поддержку со стороны государства", — подчеркнул Данюк в беседе с RT.

Эксперт отметил, что работа в тяжёлых условиях Крайнего Севера — вызов для человека, и государство хочет, чтобы в эти районы осуществлялся приток населения, квалифицированных работников и специалистов.

Ранее Ранее президент России Владимир Путин отменил указ первого президента РФ Бориса Ельцина о приравнивании ряда районов Карелии к территории Крайнего Севера. В частности, из списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Новый указ начнёт действовать 1 января 2022 года.

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