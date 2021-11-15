EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Раде оценили "масштабные" обещания Британии на случай войны Украины с РФ
Сын Ксении Собчак хочет остаться за границей
Саакашвили захотел приехать в суд на рассмотрение его дела о растрате
В РФ завершается разработка препарата, обрывающего развитие COVID-19
Мурашко: нужного уровня вакцинации от COVID-19 надо достичь за несколько недель
Associated Press: в США военные "самой мощной армии" голодают
Гео Лерос пошёл вразнос, объясняясь "за средний палец" президенту
Мурашко об антиваксерах: "дремучих" людей не нужно допускать в социальную среду
Возможную продолжительность постковидного синдрома назвали вирусологи

Сатановский: Европа готова реализовать план Черчилля - танки уже на границе

Политика

В сегодняшней ситуации вокруг польско-белорусской границы отлично просматривается тот факт, что европейцы уже определились с тактикой дальнейших действий: они выбрали конфронтацию. А потому все надежды "вразумить" их тщетны.

Так считает политолог Евгений Сатановский. Своим мнением он поделился в ТГ-канале "Армагеддоныч":

"Не достучаться до тамошних политиков и государственных деятелей, хоть тресни <…> Нету в их организмах соответствующих органов, которые нужны для того, чтобы воспринимать то, чего им слышать не хочется и уж, тем более, думать, сопереживать и находить верное решение. И не было никогда. Захарова говорит со стеной. Причём с глухой стеной".

В целом же обстановка в приграничных районах, а также реакция поляков вкупе с появлением танков на границе "сродни плану Черчилля".

 

То есть, ни договариваться с Белоруссией, ни платить, как Эрдогану, за мигрантов Евросоюз не будет.

"Не боятся они его (Лукашенко -прим.ред). А поляки, латыши и литовцы — не итальянцы и не испанцы, их на жалость не проймёшь. Так что пока ничего хорошего в отношении судеб беженцев не просматривается", — полагает Сатановский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Мурашко об антиваксерах: "дремучих" людей не нужно допускать в социальную среду
Мурашко: медики отговаривают россиян от вакцинации из-за непрофессионализма
Возможную продолжительность постковидного синдрома назвали вирусологи
Отказавшиеся привиться врачи из Облучья заразились COVID-19
Пьяная Волочкова "достала" отдыхающих и сотрудников турецкого отеля
Глава Ростеха: новый российский самолёт будет стоить намного дешевле аналогов
Количество жертв давки на концерте Трэвиса Скотта в США возросло до десяти
Собчак рассказала о дворцах и почему ей сложно в мире "жаворонков"
Польша примет закон, разрешающий задерживать нелегальных мигрантов на границе
Истинная цель Британии, направляющей солдат на Украину, далека от заявленной
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки

Москва ассиметрично ответит на продолжающиеся враждебные действия и "недружественные шаги" Запада.

Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Интересные Новости
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Мир. Новости мира
Британский генерал: мы рискуем по неосторожности угодить в войну с Россией
Политика. Новости и аналитика
Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"
Любовь Степушова Москва важнее: Индия купила С-400 Любовь Степушова Ирина Шлионская Самые изобретательные советские мошенники: "родственники", "прокуроры" и "главврачи" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Госплана давно нет, но идея планирования ещё не умерла Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Президент ФРГ: немцы не должны "стесняться" памяти о нападении на СССР
Южная Азия
Москва важнее: Индия купила С-400
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Мир. Новости мира
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников