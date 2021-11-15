Сатановский: Европа готова реализовать план Черчилля - танки уже на границе

В сегодняшней ситуации вокруг польско-белорусской границы отлично просматривается тот факт, что европейцы уже определились с тактикой дальнейших действий: они выбрали конфронтацию. А потому все надежды "вразумить" их тщетны.

Так считает политолог Евгений Сатановский. Своим мнением он поделился в ТГ-канале "Армагеддоныч":

"Не достучаться до тамошних политиков и государственных деятелей, хоть тресни <…> Нету в их организмах соответствующих органов, которые нужны для того, чтобы воспринимать то, чего им слышать не хочется и уж, тем более, думать, сопереживать и находить верное решение. И не было никогда. Захарова говорит со стеной. Причём с глухой стеной".

В целом же обстановка в приграничных районах, а также реакция поляков вкупе с появлением танков на границе "сродни плану Черчилля".

То есть, ни договариваться с Белоруссией, ни платить, как Эрдогану, за мигрантов Евросоюз не будет.

"Не боятся они его (Лукашенко -прим.ред). А поляки, латыши и литовцы — не итальянцы и не испанцы, их на жалость не проймёшь. Так что пока ничего хорошего в отношении судеб беженцев не просматривается", — полагает Сатановский.