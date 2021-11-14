МИД РФ обвинил Великобританию в причастности к миграционному кризису

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания причастна к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии, так как Лондон поддержал вторжение в Ирак в 2003 году.

«45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе — гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), гуманитарные катастрофы в этой части света», - пишет Захарова в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, Великобритания не имеет права обвинять кого либо, пока сама не «ответит за свои преступления».

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в кризисе на белорусско-польской границе виновата Россия. По её мнению, Москве необходимо "надавить" на власти Белоруссии, чтобы конфликт закончился.

До этого Pravda.Ru цитировала заявление лидеров трёх стран о готовности обсудить проблему на границе Белоруссии и Польши. Президент России Владимир Путин объявил, что Александр Лукашенко готов обсудить с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с мигрантами.

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