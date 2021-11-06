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Байдена призвали усилить военное присутствие США в Чёрном море

Политика

В США конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер обратились к президенту страны Джозефу Байдену с призывом усилить американское военное присутствие в Черном море с целью защитить Украину.

Как сообщает Defence News, конгресмены ссылаются на спутниковые снимки, на которых изображены якобы российские танки на границе с Украиной.

«Мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конгресмены также призвали Байдена к сдерживанию России.

Как сообщалось ранее, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство отслеживает действия российских военных рядом с Украиной.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Олег Артюков
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