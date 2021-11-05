Пентагон: мы следим за российскими военными вблизи Украины

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство отслеживает действия российских военных рядом с Украиной.

"Мы продолжаем следить и мониторить необычную российскую военную деятельность вблизи Украины. Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Кирби добавил, что любые агрессивные действия со стороны РФ беспокоят США. При этом Кирби отказался говорить, о чём именно идет речь.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что Вооружённые силы РФ за неделю разгромят армию Украины, поэтому киевским властям не стоит развязывать войну с Россией.

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