EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт объяснил, кто должен ответить за обвал грунта в Москве
Найдено место крушения самолёта Ан-12
Рада уволила первого вице-премьера Украины: к нему пришли с обысками
На Украине выступили против войны с Россией
В Ассоциации крематориев заявили об увеличении интереса к их бизнесу в 10 раз
С могилы рэпера Дэцла на Пятницком кладбище в Москве пропал стул
Теннисистка Елена Веснина рассказала, как воры вернули её украденные медали
Pravda.Ru направила вопросы ректору РАНХиГС
София Ротару удивила публику своей внешностью

В ГД ответили на слова Байдена об игнорировании климатических проблем Россией

Политика

Россия никогда не отказывалась от выполнения обязательств Парижского соглашения по климату. Об этом заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, комментируя Pravda.Ru высказывание Джо Байдена об игнорировании глобальных проблем со стороны РФ.

В ГД ответили на слова Байдена об игнорировании климатических проблем Россией

Коган подчеркнул, что в своём послании Федеральному собранию в апреле 2021 года президент Владимир Путин определил приоритеты в сфере климата. Основные задачи нацелены на снижение объёма углеродных выбросов и выбросов парниковых газов до 2050 года. При этом планируется достичь более низких показателей, чем в Европе.

"Этим летом принят закон "Об ограничении выбросов парниковых газов". Большинство российских компаний уже осознали, что вопросы экологии и климата стали глобальным трендом. Если всерьёз ими не заниматься, то ни о какой конкурентоспособности речи быть не может. Это касается как привлечения инвестиций и банковских кредитов на реализуемые проекты, так и изменений на товарных рынках — страны Евросоюза планируют ввести трансграничный налог для продукции с высоким углеродным следом", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Он также добавил, что население России заинтересовано в решении экологических проблем наравне с проблемами ЖКХ и здравоохранения, поэтому власти страны взяли курс на модернизацию производств, очистных сооружений, систем водоподготовки и обращения с отходами. 

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал отказ РФ от очного участия в саммите по климату, заявив, что у Путина "буквально горит тундра".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Выступление Путина по итогам встречи с Байденом [Таймкоды в описании]
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
С могилы рэпера Дэцла на Пятницком кладбище в Москве пропал стул
Теннисистка Елена Веснина рассказала, как воры вернули её украденные медали
Pravda.Ru направила вопросы ректору РАНХиГС
В ГД ответили на слова Байдена об игнорировании климатических проблем Россией
София Ротару удивила публику своей внешностью
"Летит кулак в лицо": жительница Тюмени рассказала о травле со стороны соседки
Собянин: нерабочие дни в Москве продлевать не будут
Украинский политолог: Западу "глубоко по барабану" на проблемы Украины
Моргенштерн спровоцировал дискуссию о Дне Победы
Звёздный дизайнер объяснила, как омолодилась Пугачёва
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус

Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.

Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Общество
В Москве задержали врио президента СССР
Шоу-бизнес
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
Любовь Степушова Государственность Казахстана в опасности из-за языковой политики Любовь Степушова Василий Амирджанов Моргенштерн спровоцировал дискуссию о Дне Победы Василий Амирджанов Ирина Шлионская Нетленная "римская принцесса" была вампиром? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Шестнадцатилетний пасынок Макеевой заявил, что женился
Шоу-бизнес
Владимир Машков высказался о скандале с Прокловой и Табаковым
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Шоу-бизнес
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников