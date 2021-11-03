В ГД ответили на слова Байдена об игнорировании климатических проблем Россией

Россия никогда не отказывалась от выполнения обязательств Парижского соглашения по климату. Об этом заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, комментируя Pravda.Ru высказывание Джо Байдена об игнорировании глобальных проблем со стороны РФ.

Коган подчеркнул, что в своём послании Федеральному собранию в апреле 2021 года президент Владимир Путин определил приоритеты в сфере климата. Основные задачи нацелены на снижение объёма углеродных выбросов и выбросов парниковых газов до 2050 года. При этом планируется достичь более низких показателей, чем в Европе.

"Этим летом принят закон "Об ограничении выбросов парниковых газов". Большинство российских компаний уже осознали, что вопросы экологии и климата стали глобальным трендом. Если всерьёз ими не заниматься, то ни о какой конкурентоспособности речи быть не может. Это касается как привлечения инвестиций и банковских кредитов на реализуемые проекты, так и изменений на товарных рынках — страны Евросоюза планируют ввести трансграничный налог для продукции с высоким углеродным следом", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Он также добавил, что население России заинтересовано в решении экологических проблем наравне с проблемами ЖКХ и здравоохранения, поэтому власти страны взяли курс на модернизацию производств, очистных сооружений, систем водоподготовки и обращения с отходами.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал отказ РФ от очного участия в саммите по климату, заявив, что у Путина "буквально горит тундра".

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