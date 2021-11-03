Россия никогда не отказывалась от выполнения обязательств Парижского соглашения по климату. Об этом заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, комментируя Pravda.Ru высказывание Джо Байдена об игнорировании глобальных проблем со стороны РФ.
Коган подчеркнул, что в своём послании Федеральному собранию в апреле 2021 года президент Владимир Путин определил приоритеты в сфере климата. Основные задачи нацелены на снижение объёма углеродных выбросов и выбросов парниковых газов до 2050 года. При этом планируется достичь более низких показателей, чем в Европе.
"Этим летом принят закон "Об ограничении выбросов парниковых газов". Большинство российских компаний уже осознали, что вопросы экологии и климата стали глобальным трендом. Если всерьёз ими не заниматься, то ни о какой конкурентоспособности речи быть не может. Это касается как привлечения инвестиций и банковских кредитов на реализуемые проекты, так и изменений на товарных рынках — страны Евросоюза планируют ввести трансграничный налог для продукции с высоким углеродным следом", — сказал собеседник Pravda.Ru.
Он также добавил, что население России заинтересовано в решении экологических проблем наравне с проблемами ЖКХ и здравоохранения, поэтому власти страны взяли курс на модернизацию производств, очистных сооружений, систем водоподготовки и обращения с отходами.
Ранее президент США Джо Байден раскритиковал отказ РФ от очного участия в саммите по климату, заявив, что у Путина "буквально горит тундра".
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