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Байден возмущён: у Путина тайга горит, а он не говорит, что будет с этим делать

Мир

Вернувшись с саммита по климату, американский президент провёл пресс-конференцию, в ходе которой в очередной раз посетовал на то, что его российский коллега Владимир Путин на саммит "не явился".

Байден возмущён: у Путина тайга горит, а он не говорит, что будет с этим делать

По словам Байдена, у России большие проблемы с климатом, а что Москва планирует сделать, как решать — неизвестно.

"У Путина в России тундра горит. Буквально горит тундра. А он молчит и непонятно, хочет ли вообще что-то с этим делать", — заявил хозяин Белого дома.

Напомним, что Байден ранее уже обвинял Путина в том, что он "не приехал на саммит" в Рим. Ему ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, напомнив, что "Россия не просто дистанционно присутствовала на саммите G20, но и активно участвовала в его работе, а президент страны, выступая в режиме видеосвязи довольно чётко обозначил перспективы работы над климатическими проблемами".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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