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В Госдуме отреагировали на высказывание Байдена о "горящей тундре" в России

Политика

На фоне нарастающего кризиса в экономике США растёт и кризис политической культуры. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов, комментируя Pravda.Ru высказывание Джо Байдена о горящей тундре в России

В Госдуме отреагировали на высказывание Байдена о "горящей тундре" в России

Баженов напомнил, что американский лидер уже неоднократно путал имена собственных детей и внуков на публике, не мог вспомнить, как зовут главу Минобороны США.

"Американцы постоянно смешат международное сообщество отсутствием элементарных знаний в области географии. Странно ожидать от глубоко пожилого человека понимания различий между тайгой и тундрой. Деменция — это болезнь, грешно смеяться над больными. Я считаю, мы от всей души должны пожелать здоровья президенту США", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Он добавил, что Россия, Китай и Саудовская Аравия, которые не участвовали в очных мероприятиях саммита G20, имеют колоссальное влияние в мире.

"Без этих трёх государств говорить о том, что переговоры состоялись, невозможно. Претензии Америки на мировое лидерство в этой связи считаю смешными", — добавил Баженов.

Ранее Байден раскритиковал отказ России от очного участия в саммите. Он заявил, что представителям страны нужно было всё-таки приехать на мероприятия, так как у них "горит тундра в буквальном смысле" и прослеживаются другие серьёзные проблемы по климату.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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