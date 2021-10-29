В США признали, что Россия не причастна к газовому кризису в ЕС

Госдеп США признает, что Россия не причастна к энергетическому кризису в Европе, однако полагает, что РФ могла бы смягчить последствия нехватки газа.

"Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе … Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий", — заявила старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин, слова которой приводит TACC.

Он также приветствовал решение РФ увеличить поставки природного газа в хранилища в Европе.

При этом Хокстин добавил, что это могло бы произойти и раньше.

"Я был очень рад тому, что президент (России Владимир) Путин дал указание, согласно которому 8 ноября они смогут начать наполнение хранилищ в Европе", — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что резкие и необдуманные действия европейских партнёров привели к кризису на энергетическом рынке Европы. Если в августе тысяча кубометров "голубого топлива" стоила 515 долларов, то 6 октября она превысила 1900 долларов. Эксперты объясняют эту тенденцию высоким спросом на СПГ в Азии, ограниченным предложением на рынке и низкой заполненностью европейских подземных газовых хранилищ.

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