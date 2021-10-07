"Не дождутся развала России": сенатор сенатор ответил экс-главе Литвы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Евросоюз и США "не дождутся развала России". Так он прокомментировал слова экс-главы Литвы Витаутаса Ландсбергиса о "развале России".

По словам Цекова, "все мечтают о развале России", особенно много об этом говорят в Прибалтике.

"Ну мы же понимаем, что не дождутся они развала России", — подчеркнул в беседе с RT сенатор и выразил уверенность, что страна будет становиться сильнее.

Цеков отметил, что большинство стран мира хотят видеть Россию сильной, потому что она "ведёт себя порядочно" и защищает государства, находящиеся в сложной ситуации из-за политики Евросоюза и США.

Ранее экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что в ближайшее время Украина вряд ли сумеет вернуть Крым, однако "все империи имеют свой конец".

Крым вошел в состав России после референдума, который прошел в марте 2014 года. Подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение полуострова с РФ.

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