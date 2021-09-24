О пересмотре результатов президентских выборов 2020 года заявили в США

Власти штата Техас в США заявили о намерении пересмотреть результаты голосования избирателей на президентских выборах, состоявшихся в ноябре минувшего года. Соответствующее уведомление офиса секретаря штата обнародовали в четверг, 23 сентября.

"Полномасштабная и всесторонняя судебная экспертиза будет проведена в четырёх самых крупных округах Техаса: Даллас, Харрис, Тэррент и Коллин.", — сообщило американское новостное издание The Hill.

Отмечается, что в округах Даллас, Харрис и Тэррент победу на выборах одержал нынешний президент США, но по целому штату Техас Джо Байден проиграл Дональду Трампу, который до сих пор оспаривает результаты выборов.

"Несмотря на мою крупную победу в Техасе, я слышал, что техасцы хотят аудита выборов! Так давайте до конца разберёмся в махинациях на президентских выборах прошлого года", — цитирует The Hill слова Дональда Трампа.

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