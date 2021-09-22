Отказ в американской визе депутату Госдумы Слуцкому не оставят без ответа в РФ

Отказ властей США выдать визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому является неприемлемым нарушением международного права, считают в МИД РФ.

"Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции", — говорится в сообщении министерства.

В МИД отметили, что Леонид Слуцкий — член официальной делегации РФ на 76-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

При этом в соответствии с соглашением о размещении штаб-квартиры ООН на территории США Вашингтон обязался обеспечить условия для беспрепятственной деятельности аккредитованных при ней миссий иностранных государств.

В связи с этим в МИД заявили о злоупотреблении США привилегией размещения штаб-квартиры ООН.

"Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт", — подчёркивается в сообщении российского министерства.

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