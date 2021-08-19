Россия не стала рассматривать ноту МИД Украины из-за поездки Лаврова в Крым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России оставило без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой Киев выражал протест в связи с поездкой главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова в Крым для участия в форуме "Таврида".

По словам Захаровой, нота была возвращена из-за того, что в ней содержалась неприемлемая терминология, которую МИД Украины использовал, чтобы "поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма".

Она призвала Киев прекратить посягать на территориальную целостность Российской Федерации. Захарова подчеркнула, что МИД РФ будет продолжать практику возврата подобных нот протеста, которые касаются Крыма и других субъектов России.

Ранее президент Владимир Путин неоднократно говорил, что для России вопрос Крыма закрыт.

В марте 2014 года на полуострове был проведен референдум, на котором большинство жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.

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