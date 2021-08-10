Россия запретила въезд на свою территорию нескольким гражданам Великобритании в ответ на персональные санкции, которые были введены Лондоном в отношении граждан России за предполагаемые нарушения прав человека в Чечне.
Об этом сообщил МИД РФ.
"Мы считаем, что эти необоснованные нападения Лондона являются четкой демонстрацией истинных намерений руководства страны продолжать прокладывать свой курс на Россию, а именно стремлением осуществлять деструктивную деятельность на двустороннем пути", — заявил заместитель директора Департамента информации и печати министерства Николай Лахонин.
Он добавил, что с момента выхода из Евросоюза
"Великобритания стала еще более активной в создании своего пакета санкций, в том числе для того, чтобы продемонстрировать свое лидерство в своей кампании по клевете на Россию".
Напомним, в декабре прошлого года Лондон запретил въезд в страну и заморозил активы чеченских чиновников и силовиков, заподозренных им в "пытках и других нарушения прав человека в отношении представителей ЛГБТ-сообщества" в республике.
Кстати, примерно тогда же (чуть раньше) США ввели персональные санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова:
Кадыров в очередной раз удивился "дебилизму" санкций США
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