МИД РФ зеркально ответил Британии: вашим у нас тоже делать нечего

Россия запретила въезд на свою территорию нескольким гражданам Великобритании в ответ на персональные санкции, которые были введены Лондоном в отношении граждан России за предполагаемые нарушения прав человека в Чечне.

Об этом сообщил МИД РФ.

"Мы считаем, что эти необоснованные нападения Лондона являются четкой демонстрацией истинных намерений руководства страны продолжать прокладывать свой курс на Россию, а именно стремлением осуществлять деструктивную деятельность на двустороннем пути", — заявил заместитель директора Департамента информации и печати министерства Николай Лахонин.

Он добавил, что с момента выхода из Евросоюза

"Великобритания стала еще более активной в создании своего пакета санкций, в том числе для того, чтобы продемонстрировать свое лидерство в своей кампании по клевете на Россию".

Напомним, в декабре прошлого года Лондон запретил въезд в страну и заморозил активы чеченских чиновников и силовиков, заподозренных им в "пытках и других нарушения прав человека в отношении представителей ЛГБТ-сообщества" в республике.

Кстати, примерно тогда же (чуть раньше) США ввели персональные санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова:

Кадыров в очередной раз удивился "дебилизму" санкций США