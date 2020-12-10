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Кадыров в очередной раз удивился "дебилизму" санкций США

Россия » Юг » Грозный

Очередной санкционный список США почти полностью "посвящён" главе Чеченской республики Рамзану Кадырову и связанным с ним людям и организациям.

Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Кадырова власти Соединённых Штатов обвинили в нарушении прав человека в регионе, которым он руководит, а остальных, включая Фонд Ахмата Кадырова, бойцовский и футбольный клубы "Ахмат", промоутерскую компанию "Абсолютный Чемпионат Ахмат", "Чеченские минеральные воды", а также "Мегастройинвест" видимо просто "за компанию".

Их имущество и финансы заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними.

  • Заодно "за возможную связь с Кадыровым" в число неугодных попали шесть граждан России.

Чуть позже люди из окружения Кадырова появились и в санкционном списке Великобритании.

А что Кадыров?

Глава Чечни отреагировал на "новость" с изрядной долей сарказма, назвав новый пакет санкций "дебилизмом":

"Странно другое — как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова "санкции" по телу должны пробегать мурашки?", — написал Рамзан Кадыров в своём ТГ- канале.

И там же "сделал заявку" на внесение Чечни в книгу рекордов Гиннеса:

Кадыров в очередной раз удивился
ТГ – канал RKadyrov_95
Автор: Ольга Лебедева
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