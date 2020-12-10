Кадыров в очередной раз удивился "дебилизму" санкций США

Очередной санкционный список США почти полностью "посвящён" главе Чеченской республики Рамзану Кадырову и связанным с ним людям и организациям.
Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.
Кадырова власти Соединённых Штатов обвинили в нарушении прав человека в регионе, которым он руководит, а остальных, включая Фонд Ахмата Кадырова, бойцовский и футбольный клубы "Ахмат", промоутерскую компанию "Абсолютный Чемпионат Ахмат", "Чеченские минеральные воды", а также "Мегастройинвест" видимо просто "за компанию".
Их имущество и финансы заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними.
Чуть позже люди из окружения Кадырова появились и в санкционном списке Великобритании.
Глава Чечни отреагировал на "новость" с изрядной долей сарказма, назвав новый пакет санкций "дебилизмом":
"Странно другое — как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова "санкции" по телу должны пробегать мурашки?", — написал Рамзан Кадыров в своём ТГ- канале.
И там же "сделал заявку" на внесение Чечни в книгу рекордов Гиннеса:
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.