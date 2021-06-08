"Сидит, глазами хлопает": депутат раскритиковал работу Ирины Родниной в Госдуме

Депутат Госдумы Игорь Лебедев весьма негативно оценил работу в Госдуме трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

По его словам, от его коллеги по парламенту нет никакого толка, поскольку она ни разу не выступила на заседаниях и не внесла ни одного законопроекта. "Сидит, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит", — цитирует Лебедева "Спорт-Экспресс".

По мнению Лебедева, спортсмены не должны идти в политику, так как не приносят там пользы. По словам депутата, в Госдуме атлеты оказываются из-за желания партий привлечь избирателей, а также для обхода моментов, которые могут отрицательно сказаться на жизни спортсменов.

Игорь Лебедев является членом фракции ЛДПР и занимает пост заместителя председателя Госдумы. Ирина Роднина представляет "Единую Россию" и является заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам.

Игорь Лебедев является депутатом Госдумы с 1999 года. Ирина Роднина — с 2007-го.

Стоит заметить, что экс-фигуристка победила на недавних праймериз "Единой России" в Московской области по Дмитровскому одномандатному округу. То есть у Ирины Родниной неплохие шансы вновь быть избранной в Госдуму.

У Игоря Лебедева — сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского — шансы тоже весьма неплохи.