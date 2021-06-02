Депутат Госдумы придумал новое ограничение для иноагентов

Новая идея из Госдумы: всем НКО и СМИ, которые признаны иноагентами, стоит ставить ограничения на работу по опросу населения в период избирательных кампаний.

Автором идеи выступил депутат Евгений Фёдоров, написавший письмо на имя генерального прокурора России Игоря Краснова. Копия письма оказалась у RT.

По мнению Фёдорова, возможность проводить соцопросы даёт НКО и СМИ, получившим статус иноагента, широкие возможности по манипулированию статистикой. Например, они могут исказить представления населения страны о том или ином кандидате или партии.

"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность ограничения права НКО и СМИ, признанных выполняющими функцию иностранного агента, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний, связанные с уровнем поддержки участников выборов", — говорится в обращении.

Фёдоров также приводит пример: выборы в Белоруссии. Некоторые СМИ и НКО, которые "запитывались" финансами извне, старались занизить реальный рейтинг Александра Лукашенко.

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