Второй не лишний: Мишустина предупредили о возможном дефиците лекарств

Очередные новости о возможном дефиците: на этот раз тревогу забили представители фармацевтической отрасли. Как оказалось, власти готовы ввести принцип, который в будущем способен установить долговременный дефицит лекарств.

Данные стали доступны благодаря "Известиям": в издании узнали, что Объединение отечественных фармпроизводителей и Всероссийский союз пациентов (ВСП) уже написали письмо российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. Политика предупредили: очередная "блестящая" идея в рамках процедуры госзакупки лекарств может обернуться бедой.

Речь идёт, уточняют эксперты, о системе "второй лишний", которую предлагает Минпромторг. Суть системы проста: в рамках госзакупок те компании, которые смогли устроить полноцикловые производства на территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза), получат явное преимущество.

Если "второй лишний" заработает, у многих производителей останется только один выход: с рынка в неизвестность.

"Страна рискует вообще остаться без определённых лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, что, собственно, уже и происходит, например, в случае с препаратами для лечения онкологических заболеваний", — указала исполнительный директор Национальной ассоциацией производителей Надежда Дараган.

Позиция Минпромторга: будет только лучше

Пока в Минпромторге "нивелируют зависимость", россиян интересует одно: хватит ли лекарств?

Представителям ТАСС удалось узнать подробности касательно "второго лишнего" непосредственно в Минпромторге. Эксперты министерства уверены, что новый механизм станет надёжной защитой производителей от "нестабильности выпуска субстанций".

"Введение подобного механизма поможет нивелировать жёсткую зависимость производителей готовых лекформ от нестабильного объёма производства субстанций", — указали представители министерства.

Например, уточнили в Минпромторге, на начало текущего года в стране нет производств субстанций, необходимых для 81 препарата.

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