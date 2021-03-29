Не "нормандская четвёрка": Путин, Макрон и Меркель пообщаются онлайн

Москва заинтересована и продолжает работу по организации совместных видеопереговоров с Берлином и Парижем. Более подробно о грядущей встрече рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопросы СМИ, отметил, что ожидается участие:

Владимира Путина , президента РФ;

, президента РФ; Эммануэля Макрона , президента Франции;

, президента Франции; Ангелы Меркель, канцлера Германии.

"Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", — уточнил Песков.

Известно, что данные переговоры не являются частью работы в рамках "нормандской четвёрки". Именно этим объясняется тот факт, что на них не позвали лидера Украины Владимира Зеленского. При этом тема Донбасса, как ожидается, также будет в числе обсуждаемых.

"Там много вопросов и иных для обсуждения. Это не "нормандская четвёрка". Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема. Я бы сейчас воздержался от каких-либо анонсов. Когда всё будет окончательно понятно со временем проведения этой встречи, мы вам сообщим", — разъяснил Песков.