Политолог порекомендовал Байдену отправиться на пенсию

Рассчитывать на то, что Соединённые Штаты смогут понять нас и особенности нашей политической культуры не приходится. Причина — некомпетентность нынешней команды Байдена. Об этом "Правде.Ру" сообщил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов.

"У них во власти сидят дилетанты. Я уж не говорю о самом президенте, которому лучше бы на пенсии отдыхать, если он делает такие сумасшедшие заявления. Если мы уж себя считаем конструктивным началом в мировой политике (и правильно считаем), нам нужно немножко более адекватно воспринимать Соединённые Штаты и не надеяться на то, что у них что-то исправится, что придут вменяемые люди. Вменяемых людей там не будет — вот о чём надо прекрасно помнить и прекрасно себе представлять", — высказал свое мнение Мартынов.

Также он отметил, что такими темпами — в том числе вводом новых санкций, отношения наших стран могут опуститься еще на более низкий уровень.

"Проблема в том, что у нас есть конкретные проблемы в разных областях — в военно-стратегической, в политической, в идеологической, например. Касательно проблем демократии и прав человека у нас разное понимание. Но дело-то не в том. Все проблемы, в принципе, решаемы. У нас существует так называемый когнитивный диссонанс, когда мы друг друга не понимаем. И каждый видит своего соперника, конкурента по-своему. Нам нужно научиться понимать Соединённые Штаты, нам нужно научиться лучше знать их культуру политическую, правовую культуру, чтобы заранее как-то намечать наши действия, как-то планировать наши действия, знать, что дальше ожидать от Соединённых Штатов. Я говорю "нам". Чтобы танцевать танго, нужны двое", — заключил он.