Путин дал поручение проверить зарплаты бюджетников

Правительство РФ получило новое поручение от Владимира Путина: настало время проверить, удалось ли достигнуть целевых показателей по зарплатам работников бюджетного сектора, проще говоря — бюджетников.

На сайте Кремля уточняется, что на работу у чиновников есть не так много времени: доклад должен лежать на столе у главы государства уже к 20 апреля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", — сообщает сайт Кремля.

В числе прочих данных нужно проверить не только "голые цифры", но и не важные моменты работы бюджетников: их стаж, квалификацию, количество ставок.