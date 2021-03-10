Правительство РФ получило новое поручение от Владимира Путина: настало время проверить, удалось ли достигнуть целевых показателей по зарплатам работников бюджетного сектора, проще говоря — бюджетников.
На сайте Кремля уточняется, что на работу у чиновников есть не так много времени: доклад должен лежать на столе у главы государства уже к 20 апреля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", — сообщает сайт Кремля.
В числе прочих данных нужно проверить не только "голые цифры", но и не важные моменты работы бюджетников: их стаж, квалификацию, количество ставок.
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