Власти согласовали "слежку за ценами": кто займётся мониторингом

Новую попытку проконтролировать цены предпринимает российское правительство. Согласно его официальному сайту, в стране начинают на постоянной основе отслеживать цены на "потребительские товары и услуги".

"Решение утверждено Правительством. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", — уточняется в заявлении.

Документ, уже подписанный премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, уточняет и "зоны ответственности":

Минсельхоз — продукты, табак и изделия из него;

Минпромторг — потребительские товары, в том числе мебель, смартфоны и компьютерная техника;

Минздрав — изделия "для медицинского применения", а также разного рода "медицинские и санаторно-оздоровительные услуги";

Минэнерго — бензин, дизель;

Минцифры — услуги связи;

Минстрой — услуги ЖКХ;

Минтранс — перевозки пассажиров различным транспортом;

Ростуризм — стоимость номеров в гостиницах;

Росалкогольрегулирование — алкогольная продукция.

Полученные данные, судя по всему, будут "стекаться" в Минэкономразвития, эксперты которого при поддержке ещё пары ведомств и будут решать, что делать дальше.

"Мониторингом и оценкой динамики цен займётся Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования", — указано в документе.