Новую попытку проконтролировать цены предпринимает российское правительство. Согласно его официальному сайту, в стране начинают на постоянной основе отслеживать цены на "потребительские товары и услуги".
"Решение утверждено Правительством. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", — уточняется в заявлении.
Документ, уже подписанный премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, уточняет и "зоны ответственности":
Полученные данные, судя по всему, будут "стекаться" в Минэкономразвития, эксперты которого при поддержке ещё пары ведомств и будут решать, что делать дальше.
"Мониторингом и оценкой динамики цен займётся Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.
При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования", — указано в документе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ливанка Нахиде Абден в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой.