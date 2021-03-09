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Власти согласовали "слежку за ценами": кто займётся мониторингом

Политика

Новую попытку проконтролировать цены предпринимает российское правительство. Согласно его официальному сайту, в стране начинают на постоянной основе отслеживать цены на "потребительские товары и услуги".

Власти согласовали "слежку за ценами": кто займётся мониторингом

"Решение утверждено Правительством. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", — уточняется в заявлении.

Документ, уже подписанный премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, уточняет и "зоны ответственности":

  • Минсельхоз — продукты, табак и изделия из него;
  • Минпромторг — потребительские товары, в том числе мебель, смартфоны и компьютерная техника;
  • Минздрав — изделия "для медицинского применения", а также разного рода "медицинские и санаторно-оздоровительные услуги";
  • Минэнерго — бензин, дизель;
  • Минцифры — услуги связи;
  • Минстрой — услуги ЖКХ;
  • Минтранс — перевозки пассажиров различным транспортом;
  • Ростуризм — стоимость номеров в гостиницах;
  • Росалкогольрегулирование — алкогольная продукция.

Полученные данные, судя по всему, будут "стекаться" в Минэкономразвития, эксперты которого при поддержке ещё пары ведомств и будут решать, что делать дальше.

"Мониторингом и оценкой динамики цен займётся Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования", — указано в документе.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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