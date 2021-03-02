"Такой ужас вижу впервые": ростовский депутат оценил "жильё" для сирот

Очередной скандал, связанный с обеспечением детей-сирот жильём, разгорается в Ростовской области. Сиротам из посёлка Целина, как оказалось, дали просто "невероятные" квартиры.

Ситуация оказалась настолько плачевной, что сироты вынуждены были просить о помощи местных депутатов. По итогам оценки ситуации своё мнение высказал депутат донского парламента Евгений Федяев (ЛДПР), который лично съездил и осмотрел "новое" жильё.

"Такого я ещё не видел! По просьбам жителей Целины посетил очередной объект позора донских властей, в который они заселили детей-сирот. В выданных им местными чиновниками квартирах присутствует плесень, стены покрыты трещинами, а пол и вовсе проваливается. Такой ужас, как в Целине, я вижу впервые. И этому дому всего пять лет", — рассказал в своём Instagram политик.

Напомним, что по оценке Счётной палаты в РФ на начало 2020 года в стране насчитывалось около 191 тысячи детей-сирот, которые имели право на жильё, но так его и не получили.