В преддверии Дня всех влюблённых советы любящим сердцам дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик отметил важность "раздельного сна".
Жириновский решил обсудить важнейший вопрос: как именно привыкли спать сегодня супружеские пары. Политик уверен, что сон в одной кровати проводит к усталости друг от друга.
"Кстати, о постели: как спят обычно муж с женой? Вы же плюхаетесь в одну кровать! То есть спят в одной кровати и мешают друг другу всю ночь спать и не высыпаются.
Спать нужно в отдельных кроватях. Ещё нужно, чтобы они были в отдельных комнатах. А это окончательное решение вопроса? Нет, надо, чтобы была ещё отдельная квартира", — рассказал политик на встрече с молодёжью.
Жириновский также уверен, что и проживание в одной квартире может привести к усталости влюблённых друг от друга. Он объяснил преимущества раздельного проживания:
"…когда рядом квартира, на одной лестничной клетке, но у вас разные квартиры, тогда вы каждый раз встречаетесь, как на свидание, вы соскучились, у вас есть желание побыть вместе, необязательно, что это закончится близкой связью, может, вы просто чай попьете…
Люди все хорошие, все замечательные, но усталость есть".
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.