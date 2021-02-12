В преддверии 14 февраля Жириновский дал "праздничный" совет супругам

В преддверии Дня всех влюблённых советы любящим сердцам дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик отметил важность "раздельного сна".

Жириновский решил обсудить важнейший вопрос: как именно привыкли спать сегодня супружеские пары. Политик уверен, что сон в одной кровати проводит к усталости друг от друга.

"Кстати, о постели: как спят обычно муж с женой? Вы же плюхаетесь в одну кровать! То есть спят в одной кровати и мешают друг другу всю ночь спать и не высыпаются. Спать нужно в отдельных кроватях. Ещё нужно, чтобы они были в отдельных комнатах. А это окончательное решение вопроса? Нет, надо, чтобы была ещё отдельная квартира", — рассказал политик на встрече с молодёжью.

Жириновский также уверен, что и проживание в одной квартире может привести к усталости влюблённых друг от друга. Он объяснил преимущества раздельного проживания: