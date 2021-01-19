Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства нет никакого дворца в Геленджике.
Об этом представитель Кремля сообщил изданию Daily Storm. Ранее ФБК выпустило очередное расследование, в котором утверждается, что у Путина есть огромный дворец в Геленджике стоимостью около 100 миллиардов рублей.
"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", — отметил Песков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.