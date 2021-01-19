"У Путина нет дворца": Песков о новом расследовании ФБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства нет никакого дворца в Геленджике.

Об этом представитель Кремля сообщил изданию Daily Storm. Ранее ФБК выпустило очередное расследование, в котором утверждается, что у Путина есть огромный дворец в Геленджике стоимостью около 100 миллиардов рублей.