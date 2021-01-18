Мурашко уточнил, когда разрешат снять маски

В России успешно началась вакцинация населения от коронавируса, однако думать о том, что маски скоро можно будет снять, рано. Примерные "сроки избавления" от масок обрисовал в своём выступлении министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко рассказал о масках, выступая на брифинге для СМИ. По словам чиновника, пока нужно позаботится об окружающих и продолжить носить маску.

Не стоит забывать, что даже вакцинированный человек, контактируя с заражённым, может являться переносчиком инфекции.

Таким образом, и привитые, и не привитые россияне должны носить маски до тех пор, пока не сформируется так называемый популяционный иммунитет.

На текущий момент для этого нужно привить примерно 70% населения России, отмечал ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург (данные РИА Новости). При благоприятных обстоятельствах это "подводит" россиян к безмасочному режиму уже в ноябре 2021 года.