Владимир Жириновский назвал восемь кандидатов, которые, по его мнению, с наибольшей вероятностью станут преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Выступая на телеканале "Россия 1" в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", Жириновский напомнил, что
"Байден в 2020 г. победил на выборах президента США спустя 34 года после первой попытки занять этот пост. В 2024 году будет 34 года с моего первого участия в президентских выборах в России".
И на правах старожила российской политики" озвучил свой "список кандидатов в президенты России":
Несмотря на перечисление многих других кандидатов, Жириновский предсказал, что ни один из этих восьми не станет следующим лидером России. Вместо этого, по его словам, следующим президентом станет тот, кого "вся страна ждет уже более 34 лет" — он сам.
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