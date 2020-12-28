Жириновский: Байден 34 года ждал президентства. Я, кстати, тоже

Владимир Жириновский назвал восемь кандидатов, которые, по его мнению, с наибольшей вероятностью станут преемниками Владимира Путина на посту президента России.

Выступая на телеканале "Россия 1" в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", Жириновский напомнил, что

"Байден в 2020 г. победил на выборах президента США спустя 34 года после первой попытки занять этот пост. В 2024 году будет 34 года с моего первого участия в президентских выборах в России".

И на правах старожила российской политики" озвучил свой "список кандидатов в президенты России":

премьер-министр Михаил Мишустин (кстати, согласно опросам, он по рейтингу доверия уступает только Владимиру Путину),

(кстати, согласно опросам, он по рейтингу доверия уступает только Владимиру Путину), министр обороны и экс-губернатор МО Сергей Шойгу ,

, Сергей Нарышкин , бывший политик, ныне директор Службы внешней разведки России, ранее занимавший посты вице-премьера, главы администрации президента и председателя Государственной Думы,

, бывший политик, ныне директор Службы внешней разведки России, ранее занимавший посты вице-премьера, главы администрации президента и председателя Государственной Думы, председатель парламента Вячеслав Володин ,

, мэр Москвы Сергей Собянин ,

, экс-губернатор Санкт-Петербурга, глава Совфеда Валентина Матвиенко ,

, Алексей Дюмин , нынешний губернатор Тульской области, экс-замминистра обороны.

, нынешний губернатор Тульской области, экс-замминистра обороны. экс- президент России Дмитрий Медведев.

Несмотря на перечисление многих других кандидатов, Жириновский предсказал, что ни один из этих восьми не станет следующим лидером России. Вместо этого, по его словам, следующим президентом станет тот, кого "вся страна ждет уже более 34 лет" — он сам.