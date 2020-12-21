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"Регуляторная гильотина": властям подсказали, как сокращать чиновников

Политика

Традиционной для России проблеме с "раздутым" аппаратом чиновников нашлось ещё одно решение. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в своём докладе заверяют: мало того, что штат чиновников можно сократить, так ещё и организовать это получится "безболезненно".

"Регуляторная гильотина": властям подсказали, как сокращать чиновников

Согласно документу, который уже представлен на сайте учебного заведения, стоит сделать упор на "умную оптимизацию". В частности, стоит оценить реальную ситуацию с кадрами в каждом ведомстве, затем понять, насколько цифровизация "перетянет" работу чиновников на себя, и затем провести сокращения.

По мнению авторов доклада, "относительно безболезненно" можно снять с должностей примерно 11% чиновников. Всех "снятых" стоит устроить на новые рабочие места, при этом "сменив им функции".

Также среди инноваций — "регуляторная гильотина". Работает она так: известно, что для многих ведомств постоянно "раздувают" список вещей, которыми они должны заниматься. Соответственно, если "урезать" полномочия до оптимальных, то и чиновников нужно будет меньше.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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