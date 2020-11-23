С "ДОН-а" выдачи нет: зачем США вышли из Договора об открытом небе

В ночь на 22 ноября Штаты официально завершили процесс выхода из Договора по открытому небу. В рамках договора страны-участницы могли собирать и обрабатывать данные, касающиеся вооружённых сил других стран-участницы договора, а также запрашивать данные по военным мероприятиям.

По мнению дипломатов Вашингтона, договор США не только не выгоден, но и вреден: он не влияет на безопасность страны и её союзников.

"Договор становится нежизнеспособным после выхода из него США. Заявления союзников США о приверженности договору не отменяют их особых отношений с США, тесное сотрудничество их разведок и оборонных ведомств. А отследить тайную передачу данных просто невозможно", — прокомментировал в своём Twitter сенатор Алексей Пушков.

Напомним, что договор был подписан ещё в 1992 году, и позицию Вашингтона, который отказался его продлевать, российские эксперты считают странной и нелогичной. По сути, США, выходя из договора, "разваливают" его...