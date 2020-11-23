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С "ДОН-а" выдачи нет: зачем США вышли из Договора об открытом небе

Политика

В ночь на 22 ноября Штаты официально завершили процесс выхода из Договора по открытому небу. В рамках договора страны-участницы могли собирать и обрабатывать данные, касающиеся вооружённых сил других стран-участницы договора, а также запрашивать данные по военным мероприятиям.

С "ДОН-а" выдачи нет: зачем США вышли из Договора об открытом небе

По мнению дипломатов Вашингтона, договор США не только не выгоден, но и вреден: он не влияет на безопасность страны и её союзников.

"Договор становится нежизнеспособным после выхода из него США.

Заявления союзников США о приверженности договору не отменяют их особых отношений с США, тесное сотрудничество их разведок и оборонных ведомств.

А отследить тайную передачу данных просто невозможно", — прокомментировал в своём Twitter сенатор Алексей Пушков.

Напомним, что договор был подписан ещё в 1992 году, и позицию Вашингтона, который отказался его продлевать, российские эксперты считают странной и нелогичной. По сути, США, выходя из договора, "разваливают" его...

Автор: Константин Шапров
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