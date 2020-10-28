Зюганов: всех желающих захоронить Ленина - гнать палкой

Геннадий Зюганов, лидер "КПРФ", в ходе торжественной церемонии у мавзолея Ленина (102 года с момента создания комсомола) рассказал прессе о хорошем рецепте для всех желающих захоронить Ленина.

Политик высказался прямо: таких людей надо "гнать дубовой палкой". Спекуляции политиков на этой теме, которые в последнее время участились, вносят лишь сумятицу. Кроме того, в районе кремлевской стены есть захоронения и других великих деятелей.

"Когда кто-то говорит, что придут, кого-то раскопают и выбросят — передайте всем, что погоним дубовой палкой всех этих провокаторов", — высказался Зюганов.

Негодование Зюганова объяснимо: ранее Союз архитекторов России выложил на своем сайте специальную форму, в которой желающим предлагали рассказать о своих проектах "реиспользования" мавзолея Ленина.

Позднее глава Союза, Николай Шумаков, объяснил: это был лишь вариант дискуссии и возможность услышать мнение людей.