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Огуль: "Спутник V" достоин Нобелевской премии

Разработчики препарата Спутник V — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса - должны быть номинированы на Нобелевскую премию по науке в 2021 году.

Огуль: "Спутник V" достоин Нобелевской премии

Так считает Леонид Огуль, зампред думского Комитета по охране здоровья.

"Создатели формулы из Московского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи первыми разработали вакцину против вируса, который опустошил земной шар и продолжает оказывать огромное влияние на мировую экономику. Изобретение вакцины против новой коронавирусной инфекции … является настоящим прорывом в области науки и медицины. Открытие российских учёных принесет пользу всем людям во всем мире, и поэтому они должны быть вознаграждены", — уверен парламентарий.

Его предложение поддержал коллега-политик Борис Менделевич, назвавший вакцину "поистине мировым прорывом"."

 

 

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