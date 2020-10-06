Россиян хотят стимулировать сдавать ГТО с помощью льгот

Для того чтобы жители России жили дольше, их нужно приучать к занятиям спортом и активному образу жизни.

Необходимо довести число россиян, у которых есть "спортивные" хобби, до 55% уже к 2024 году. А для того чтобы жителям страны хотелось активнее работать над собой, их можно простимулировать, например, дать льготы или бонусы за сдачу нормативов ГТО.

С такой идеей выступил Владимир Путин в рамках заседания Совета по физкультуре и спорту. Также президент отметил: за 10 лет продолжительность жизни в РФ выросла на 4,5 года, что не может не радовать.