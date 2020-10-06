Для того чтобы жители России жили дольше, их нужно приучать к занятиям спортом и активному образу жизни.
Необходимо довести число россиян, у которых есть "спортивные" хобби, до 55% уже к 2024 году. А для того чтобы жителям страны хотелось активнее работать над собой, их можно простимулировать, например, дать льготы или бонусы за сдачу нормативов ГТО.
С такой идеей выступил Владимир Путин в рамках заседания Совета по физкультуре и спорту. Также президент отметил: за 10 лет продолжительность жизни в РФ выросла на 4,5 года, что не может не радовать.
"Упомянув о массовом спорте, нельзя не сказать и о комплексе ГТО, который, прямо скажем, у людей пользуется ещё не слишком большим спросом.
В проекте стратегии предлагается предметно определить меры стимулирования различных возрастных групп: те же скидки в спортивных магазинах для обладателей знака ГТО будут интересны и бизнесу, и спортсменам", — предложил Путин.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.