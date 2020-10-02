МИД Армении: готовы начать переговоры по прекращению огня

Представители армянского МИД сделали заявление: в Ереване готовы обсуждать прекращение огня и садиться за стол переговоров, если в работе дипломатов примет участие группа от ОБСЕ.

Напомним: ранее обе стороны сообщали о множественных потерях, в том числе среди гражданского населения. Главы России, Франции и США выступили с совместным заявлением, осудив конфликт и высказавшись за прекращение огня, а также принеся соболезнования родным и близким погибших.

"В ООН встревожены сведениями о широкомасштабных военных действиях вдоль линии разграничения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и осуждают насилие", — приводят данные из организации СМИ.

Известно также о некоторых странах, готовых "поддержать" Баку или Ереван в том числе военной техникой. За Азербайджан "вступились" Турция и Украина, за Армению — Иран. В конце сентября сообщалось, что в Тегеране всё готово для переброски в зону конфликта тяжелых танков.

Также ранее руководство Армении отметило: пока во вводе миротворческого контингента необходимости нет.