Армения: ввод миротворцев в Карабах пока не рассматриваем

Руководство Армении пока не планирует запрашивать ввод в зону Карабахского конфликта миротворческих сил. Об этом рассказал глава правительства страны Никол Пашинян.

"В нашей повестке такого вопроса нет", — уточнил Пашинян.

Однако Пашинян подчеркнул: российская база в регионе может понадобиться.

"В конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться", — уточнил он в ходе общения с журналистами.

Ранее в Минобороны Азербайджана уточнили, что войска проводят "контрнаступательную операцию", причиной которой стали "провокации" со стороны Армении. Эти данные в Армении опровергают: по мнению Пашиняна, именно войска Азербайджана атаковали первыми.

Конфликт, разгоревшийся с новой силой 27 сентября, на текущий момент продолжается: есть потери как у военных, так и среди мирных жителей обеих сторон.

Также на поле боя работает авиация: 30 сентября стало известно о сбитом Су-25 ВВС Армении.