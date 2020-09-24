Захарова: ни СССР, ни РФ "Новичок" не исследовали

Ни Российская Федерация, ни СССР не занимались исследованиями по части веществ группы "Новичок" и уж тем более — работами по их производству. Такую позицию заняла официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Спич Захаровой касательно "Новичка" удивительным образом расходится с докладом главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Нарышкин ранее уточнил: в России успешно ликвидировали остатки запасов различного химического оружия, в том числе — "Новичка".

"Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц и неточных интерпретаций СМИ заявлений представителей органов власти РФ, то они не нуждаются в комментариях", — сообщил Захарова.

Напомним: данные о том, что российского политика и блогера Алексея Навального отравили именно веществом группы "Новичок", подтвердили как немецкие, так и французские и шведские эксперты. Российская сторона эту версию отрицает.