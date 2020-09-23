Программа выдачи льготных, "коронавирусных" кредитов российским бизнесменам может спровоцировать массовые банкротства. Проблема — в законотворческом казусе.

Чтобы получить по программе льготный кредит, бизнесменам нужно было выполнить ряд условий. Среди них — сохранение не менее 80% от численности работников по состоянию на 1 июня 2020 года. Однако у банков, которые выдавали кредиты, на момент старта программы были данные лишь по состоянию на 1 мая 2020 года. Таким образом, многие предприниматели, получившие кредит, и оказались "вне закона".

"Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования", — сообщил Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Учитывая и так нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за получением мер антикризисной поддержки, указанные последствия могут стать для них катастрофическими… в целях недопущения возникновения массового банкротства предпринимателей в спешке обратившихся за получением кредитов "на возобновление деятельности" в период с 1 по 15 июня 2020 года, прошу Вас рассмотреть возможность проведения актуализации данных размещенных в информационном сервисе ФНС России о численности их работников по состоянию на 1 июня", — пишет Титов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.