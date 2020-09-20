Украинское МВД обнародовало данные о закрытии границ с Республикой Белоруссия. Из-за этого на пропускном пункте сейчас образовалась огромная пробка.

"За последние сутки ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи" значительно ухудшилась. В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 600 транспортных средств, на выезд — 300. Для разрешения ситуации в пункт пропуска "Выступовичи" выехало руководство Киевской таможни Гостаможслужбы", — говорится в сообщении МВД Украины.