Законопроект об увеличении НДФЛ внесён в Госдуму

Итоговый вариант разработанного законопроекта, в рамках которого НДФЛ вырастет с 13 до 15 процентов, внесен в Госдуму.

По задумке авторов, платить 15% будут все физические лица, получающие более 5 млн рублей в год. Но есть важный нюанс: 15% налогоплательщик заплатит только с той части суммы, которая превысила 5 млн.

Если законопроект будет одобрен и принят, то уже с 1 января 2021 года ставка вырастет. По словам создателей документа, нагрузку на налоговые службы нововведение не увеличит: отслеживание будет вестись по большей части автоматически. Также не понадобится и какой-либо дополнительной декларации.

За законопроектом, к слову, стоит весьма интересная история: он "стартовал" 8 июля 2020 года, когда Владимир Путин поручил найти дополнительное финансирование для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными — Прим. ред.).

Электронная версия документа уже размещена в базе данных нижней палаты парламента.